Лунин сыграет за Реал в матче Кубка Испании: обещание Анчелотти

Уже 5 января "Реал" сыграет матч Кубка Испании. Место в воротах мадридской команды займет украинец Андрей Лунин. Такое обещание перед игрой дал главный тренер Карло Анчелотти, общаясь с журналистами.

Отложенный дебют

Лунин мог сыграть в первом матче Реала в 2022 году – 2 января против Хетафе в чемпионате Испании. Ведь другой вратарь команды Тибо Куртуа сдал положительный тест на коронавирус. Правда, уже на следующий день у бельгийского голкипера было два подряд отрицательных теста, и ему разрешили сыграть. Но Реалу это не помогло – команда неожиданно проиграла.

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При этом для Лунина этот матч мог бы стать дебютным за "сливок" в Ла Лиге. Ведь с момента перехода в клуб он только один раз сыграл за основную команду – 21 января 2021 года в матче 1/16 финала кубка Испании против Алькояно. И вот теперь его снова ожидает выход в стартовом составе. И это снова будет Алькояно в 1/16 финала Кубка Испании.

То, что Лунин выйдет в старте, заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Это матч, в котором я хочу дать игровое время одному игроку – Андрею Лунину. Я собираюсь выпустить на этот матч лучший состав, мы очень серьезно относимся к этой игре,

– заявил Анчелотти.

Реал стремится к реваншу

Реал действительно серьезно относится к этому матчу. Но стремится к реваншу. В предыдущем матче между этими командами Алькояно сумел победить в дополнительное время и выбил "галактикос" из турнира. Однако здесь стоит подчеркнуть, что в этом матче за Реал вышли игроки с небольшой игровой практикой (в том числе Лунин), поэтому ощущалась несыгранность.

Хотя и в этот раз не стоит ожидать, что на поле выйдут все сильнейшие. Анчелотти уже заявил, что Бензема, Модрич и Менди испытывают определенный дискомфорт после матча с Хетафе. Винисиус только 5 января вернется в тренировочный процесс. Также не хорошо чувствует себя и Бэйл. Так что вряд ли наставник рискнет их здоровьем. Ведь уже 8 января Реал сыграет против Валенсии в чемпионате Испании, а 12 декабря команду ожидает матч против Барселоны в полуфинале Суперкубка Испании. Этот матч состоится в Саудовской Аравии.