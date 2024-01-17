Трансфер или продление контракта: Лунин принял решение о своем будущем в Реале

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин получил неожиданный шанс стать первым номером мадридского Реала. Это случилось после травмы лидера команды Тибо Куртуа перед стартом новой кампании.

На замену бельгийцу "сливочные" срочно взяли в аренду Кепу Аррисабалагу. Тот сразу занял место в воротах, но получил также повреждение, чем воспользовался Андрей Лунин.

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Лунин определился с будущим в Мадриде

Украинский вратарь продемонстрировал серию хороших матчей, чем влюбил в себя болельщиков и партнеров по команде, которые в частных разговорах с Карло Анчелотти заявляли, что именно Лунин должен играть в основном составе. Такие выступления привлекли внимание других клубов к услугам 24-летнего голкипера.

В частности, накануне появилась информация, что украинцем интересуется мюнхенская Бавария. Немецкий гранд видит в нем замену многолетнему капитану Мануэлю Нойеру, которому уже 37. Также интерес проявляли Челси, Арсенал, Селтик и Бетис.

Так что перед Андреем стал уже, кажется, вечный вопрос – искать игровую практику в новом клубе или бороться за место в основном составе мадридцев, ведь, возможно, это тот шанс, которого он ждал предыдущие годы.

По информации The Athletic, Лунин, действующий контракт которого с мадридцами истекает в июне 2025 года, сделал свой выбор. Он хочет продлить соглашение и теперь ждет действий от "сливочных", поскольку официального предложения по продолжению сотрудничества пока не поступало.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов и 5 поединков отыграл "на ноль".

. Следующий матч мадридский Реал сыграет 18 января в Кубке Испании против Атлетико. Ожидается, что основным вратарем в этом поединке будет Андрей Лунин, стартовый свисток прозвучит в 22:30.