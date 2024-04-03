Лунин "прибил" надежды самоуверенного конкурента: Реал лишится самого дорогого голкипера мира

Испанский период в карьере Кепы Аррисабалы оказался непродолжительным. Уже по окончанию сезона-2023/2024 голкипер покинет мадридский Реал.

"Сливочные" арендовали испанского вратаря у лондонского Челси до конца текущего сезона. Руководство Реала прибегло к такому трансферу из-за серьезной травмы Тибо Куртуа, который перед началом сезона порвал "кресты". Поэтому Кепу взяли, чтобы создать конкуренцию Андрею Лунину.

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Кепе укажут "на дверь"

Сначала Карло Анчелотти делал ставку на арендованного голкипера. Однако со временем Лунин выиграл конкуренцию у Аррисабалаги и стал первым номером мадридского клуба.

Что привело к личному разговору главного тренера и Кепы, который инициировал как раз последний. Во время него испанец заверил наставника, что готов продолжать доказывать свою пригодность и ждать шанса.

Если в начале аренды Анчелотти был в восторге от Кепы, то уже потом разочаровался в арендованном голкипере. Тоу разговоры о полноценном контракте изменились на утверждение о возвращении Кепы в Челси. Этот подтвердил и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что последний раз Кепа выходил на футбольное поле еще 21 января 2024-го года в игре Ла Лиги против Альмерии, который закончился валидольной победой Реала 3:2. После чего место в воротах "сливочных" зацементировал себе Лунин.

Кепа провел в футболке мадридского гранда 18 матчей, в которых пропустил 18 голов и совершил 7 "сухих" поединков. Зато Лунин уже сыграл за Реал в этом сезоне 24 поединка – 11 встреч на ноль и 19 пропущенных мячей.

К тому же уже в следующем сезоне в общую обойму Реала должен вернуться наконец Куртуа, который недавно получил новую травму. Поэтому Лунин снова почувствует конкуренцию в виде Тибо, который до этого был стабильным вратарем "галактикос".

Интересно, что и в Челси Кепа может не задержаться. У голкипера истекает контракт с "аристократами" в конце следующего сезона-2024/2025. Сейчас у лондонцев есть три вратаря – Санчес, Петрович и Беттинелли.