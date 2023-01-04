Андрей Лунин сыграл насухо в Кубке Испании и помог Реалу пройти дальше

Украинский вратарь впервые получил игровую практику за три месяца. У его команды не было проблем с клубом из низменностей в Кубке короля, а сам Лунин оформил клиншит.

Касереньо – Реал 0:1

Гол: Родриго, 69.

Мадридский Реал начал свой путь в Кубке Испании. Команда Карло Анчелотти стартовала с 1/16 финала, где мадридцам выпал скромный клуб Касереньо.

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Эта команда играет в четвертом дивизионе чемпионата Испании, где идет только шестой. Неудивительно, что коуч "бланкос" дал отдых многим игрокам основания.

Это позволило Андрею Лунину наконец-то получить игровую практику. В последний раз украинец выходил на поле еще в середине октября, когда был травмирован Тибо Куртуа.

Игра не стала сложной для нашего вратаря. Касерено нередко доходил до площадки Реала, но в основном бил мимо ворот. Лунин же совершил всего один сэйв.

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В нападении Реал также не напрягался, забив единственный победный гол. В середине второго тайма Родриго пробил точно после паса от Себальоса. Этого хватило для прохода дальше. Следующий матч в Кубке Реал проведет в середине января, соперник определится позже.

Напомним, что Андрей Лунин перешел в Реал в 2018 году, но долгое время сдавался по арендам. В прошлом сезоне украинец стал дублером Тибо Куртуа и до сих пор им остается. За это время он провел 12 матчей за "бланкос", в том числе трижды отстоял на "ноль".