Договоренность достигнута: Лунин определился со своим будущим в Реале

Андрей Лунин в июле 2018 года присоединился к мадридскому Реалу, перейдя из луганской Зари. Он почти не имел игровой практики в Мадриде на протяжении 5 сезонов, но в кампании-2023/2024 ситуация кардинально изменилась.

Травмировался основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа, украинский голкипер получил долгожданный шанс и смог продемонстрировать свои лучшие качества. Он выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и завоевал авторитет среди одноклубников.

Читайте также Лунин услышал громкое обещание от президента Реала, которое перечеркнуло будущее Кепы в Мадриде

Желание Лунина воплотится в реальность

После этого стал остро вопрос, что же делать Лунину, который получил хорошую прессу в Испании, со своей карьерой в дальнейшем. Оставаться в Мадриде и бороться за место в основе с бельгийцем, который весной вернется после повреждения или настаивать на трансфере, пока он пользуется большим спросом среди европейских клубов? Действующее соглашение заканчивается 30 июня 2025 года, поэтому надо определяться.

Сообщается, что 25-летний вратарь выбрал первый вариант. Украинец близок к продлению контракта с "королевским клубом". На днях руководство Реала и Андрей Лунин достигли договоренности о продлении контракта еще на три года.

Украинец понимает, что будет иметь серьезного конкурента в лице Тибо Куртуа, но готов к этому, ведь почувствовал наконец доверие от главного тренера Карло Анчелотти.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 16 матчей во всех турнирах за Реал, в которых пропустил 13 голов и 7 раз оставлял свои ворота "сухими".

. Следующий поединок "сливочные" проведут 13 февраля в 22:00 с Лейпцигом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если украинец выйдет в составе, то по количеству поединков в нынешнем сезоне сравняется с общим показателем за предыдущие 5 кампаний.