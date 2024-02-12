Травмувався основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа, український голкіпер отримав довгоочікуваний шанс і зміг продемонструвати свої найкращі якості. Він виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги та здобув авторитет серед одноклубників.
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Бажання Луніна втілиться у реальність
Після цього стало гостро питання, що ж робити Луніну, який отримав хорошу пресу в Іспанії, зі своєю кар'єрою надалі. Залишатися в Мадриді й боротися за місце в основі з бельгійцем, який навесні повернеться після пошкодження чи наполягати на трансфері, поки він має чималий попит серед європейських клубів? Чинна угода закінчується 30 червня 2025 року, тож треба визначатися.
Повідомляється, що 25-річний воротар обрав перший варіант. Українець близький до продовження контракту з "королівським клубом". Останніми днями керівництво Реала й Андрій Лунін досягли домовленості щодо продовження контракту ще на три роки.
Українець розуміє, що матиме серйозного конкурента в особі Тібо Куртуа, але готовий до цього, адже відчув нарешті довіру від головного тренера Карло Анчелотті.
Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 16 матчів у всіх турнірах за Реал, у яких пропустив 13 голів та 7 разів залишав свої ворота "сухими".