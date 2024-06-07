Есть все, чтобы быть номером один в Реале, – Лунин оценил свои выступления в сезоне-2023/2024

Нынешняя кампания стала прорывной для украинского вратаря Андрея Лунина. Он впервые провел большую часть сезона в основном составе "сливочных" и превзошел все ожидания болельщиков.

Голкипер сборной Украины помог клубу выиграть 3 титула. В частности, и Лигу чемпионов, где он провел все матчи плей-офф и пропустил только финал из-за болезни.

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Лунин уверен в своем уровне

Сейчас Андрей Лунин полностью выздоровел и готовится со сборной Украины к Евро-2024. Он оценил свои выступления в клубном сезоне за "сливочных", заявив, что точно может занести себе нынешнюю кампанию в актив.

По словам вратаря, он замечает, что реально добавляет и видит, какой у него на самом деле уровень. Он убедился, что может демонстрировать его на длинной дистанции, поэтому сейчас имеет очень высокую уверенность в своих силах.

Я еще раз убедился в себе и думаю, что показал многим, что со мной в составе можно выигрывать титулы уже с первого сезона. Мы выиграли три из четырех. Я доволен. У меня достаточный уровень, но есть куда расти. Однако у меня есть все, чтобы быть номером один в Реале,

– сказал Лунин.

Отметим, что действующее соглашение со "сливочными" в украинского голкипера заканчивается 30 июня 2025 года и уже в нынешнее межсезонье он может сменить клубную прописку.

. Интерес к Лунину проявляет ряд европейских клубов, в частности, Атлетико, Ювентус и Манчестер Юнайтед. Фаворитом на подписание украинца считаются "красные дьяволы", однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Андрей провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл "на ноль". Он выиграл со "сливочными" Суперкубок Испании, стал чемпионом Ла Лиги и победителем Лиги чемпионов.