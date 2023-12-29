Надоевшая стабильность Лунина: названо имя основного вратаря Реала в 2024 году

Украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на все старания, так и не сумел убедить Карло Анчелотти в своей конкурентоспособности. В отсутствие Тибо Куртуа, основным голкипером "сливочных" во второй части сезона 2023/24 будет Кепа Аррисабалага.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не станет основным голкипером мадридского Реала во второй части сезона 2023/24. В матче против Мальорки, который станет для команды Карло Анчелотти первым в 2024 году, в воротах "сливочных" сыграет Кепа Аррисабалага, сообщил один из ведущих инсайдеров Relevo Серхио Сантос.

Читайте также: Плохая новость для Лунина: Реал определился с будущим Анчелотти

Лунин проиграл Кепе конкуренцию за место в воротах Реала

Карло Анчелотти, официально продливший контракт с Реалом, в дальнейшем будет делать ставку именно на баскского голкипера. Реал на этот момент все еще не определился с будущим обоих вратарей по завершении сезона.

В случае с арендованным у Челси Кепой решение будут приниматься по результатам его выступлений в ближайшие месяцы. Как сможет в таких обстоятельствах проявить себя Лунин, пополнивший состав "бланкос" еще в 2018 году, пока неясно.

Отметим, что в этом сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов. Кепа пропустил 12 мячей в 15 поединках.

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года, а аренда испанца – до завершения сезона 2023/24.