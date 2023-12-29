Голкіпер збірної України Андрій Лунін не буде основним голкіпером мадридського Реала в другій частині сезону 2023/24. У матчі проти Мальорки, який стане для команди Карло Анчелотті першим в 2024 році, у воротах "вершкових" зіграє Кепа Аррісабалага, повідомив один із провідних інсайдерів Relevo Серхіо Сантос.

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Лунін програв Кепі конкуренцію за місце у воротах Реала

Карло Анчелотті, який офіційно продовжив контракт із Реалом, надалі робитиме ставку саме на баскського голкіпера. Реал на цей момент все ще не визначився з майбутнім обох воротарів по завершенні сезону.

У випадку з орендованим у Челсі Кепою рішення ухвалюватимуть за результатами його виступів у найближчі місяці. Як зможе за таких обставин проявити себе Лунін, який поповнив склад "бланкос" ще в 2018 році, наразі незрозуміло.

Відзначимо, що у поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів. Кепа пропустив 12 м'ячів у 15 поєдинках.

Важливо. Контракт Луніна з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця – до завершення сезону 2023/24.