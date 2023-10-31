Привлекательный план для украинца: Лунин может стать частью звездного обмена Реала

Жизнь семьи Андрея Лунина в Мадриде подходит к своему логическому окончанию. Голкипер Реала может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

У украинского голкипера сходит контракт с Реалом в конце текущего сезона-2023/2024. Поэтому Андрею следует искать новый вариант по продолжению карьеры. В СМИ появилась информация, что мадридский клуб может помочь Лунину.

Интересно Уже один украинец "растворился" в этой команде: культовый клуб из Шотландии нацелился на Лунина

Может стать одноклубником Мудрика

"Королевский клуб" заинтересован в полноценном трансфере Кепы, арендованного на сезон в Челси после травмы Тибо Куртуа, который порвал "кресты" перед стартом этого сезона. Лунин в отсутствие бельгийца дважды защищал владения Реала, после чего место в воротах испанского гранда прочно закрепил за собой не слишком уверенный Кепа.

В текущем сезоне арендованный испанский вратарь провел уже при "сливочных" 12 матчей, в которых пропустил 10 голов и из них 5 поединков провел на ноль.

Лунин же в двух сыгранных встречах пропустил один гол.

Теперь Реал нацелился на вратарский обмен. Мадридский клуб не может удовлетворить финансовые вкусы Челси, желающего выручить за трансфер Кепы 20 миллионов евро. В Мадриде придумали хитрый план. "Сливочные" готовы предложить лондонскому клубу меньшие деньги, но включить в этот трансфер еще и Лунина.

У Кэпы есть контракт с Челси до 30 июня 2025 года.

Если "синие" согласятся на такое предложение "сливочных", то у Лунина есть все шансы стать одноклубником Михаила Мудрика, если "аристократы", конечно, также не продадут левого вингера сборной Украины.

Для Лунина этот вариант тоже смотрится довольно привлекательно. Объективно, в Челси Андрею будет легче добыть в борьбе свое игровое время и даже стать первым номером команды. В настоящее время ворота "синих" защищает Роберто Санчес, у которого Лунину по силам выиграть конкуренцию.

Однако для этого нужно, чтобы Челси отказалось от покупки других голкиперов. Ведь в лондонском клубе присмотрятся к первому номеру Арсенала Арона Ремсдейла. Однако английский голкипер имеет действующий контракт с "канонирами" до конца июня 2026 года и еще есть возможность его пролонгации еще на сезон.

Напомним, что Куртуа может вернуться на футбольное поле не быстрее апреля 2024 года. Вероятно, Тибо после восстановления от травмы снова станет первым номером Реала. Тогда Кепа станет резервным вратарем, а Лунин еще до конца текущего сезона получит новую для себя роль – третий голкипер "сливочных".