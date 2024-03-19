Коуч продолжает вести двойную игру: Анчелотти готовит Лунину неприятный сюрприз на Лигу чемпионов

Андрей Лунин уже готовится в расположении сборной Украины к мартовским матчам. По возвращении в мадридский Реал украинского голкипера может ждать неприятный сюрприз.

Появилась очередная порция информации о будущем Лунина в Реале. Вроде бы главный тренер Карло Анчелотти не готов доверить Андрею место в старте на четвертьфинальные матчи "сливочных" в Лиге чемпионов.

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Анчелотти продолжает вносить сомнения в будущее Лунина

Итальянский наставник хочет выпустить Тибо Куртуа в поединках против Манчестер Сити. Отметим, что бельгиец пропустил огромный отрезок времени из-за порванных "крестов". Голкипер продолжает понемногу возвращаться в основную группу Реала.

Ранее уже были инсайды о возвращении Куртуа в ворота "Королевского клуба". Зато Лунин, который завоевал себе статус первого номера у Кепы Аррисабалаги, снова вернется на скамейку запасных.

Такое решение коуча может не только не понравиться Лунину, но и поставить под сомнение продолжение карьеры Андрея в Мадриде. Сейчас были слухи, что украинец не против продолжить сотрудничество с Реалом, но только в том случае, если будет получать достаточно игровой практики.

Обратите внимание! Первая встреча Реала против МанСити состоится 9 апреля в Мадриде. Ответный матч в Манчестере – 17 апреля. Оба поединка начнутся в 22:00 (по Киеву).

Перед первой игрой Лиги чемпионов Реал сыграет только в Ла Лиге против Атлетик Бильбао (31 марта).

В "галактикос" тоже рассматривают продление соглашения с голкипером сборной Украины на фоне хороших выступлений в текущем сезоне-2023/2024. Перед отъездом в национальную команду Лунин принял участие в 23-х матчах, в которых пропустил 19 голов и сыграл 10 поединков на ноль.

Его нынешний контракт с Реалом истекает в конце июня следующего 2025-го года. Напомним, что Андрей тайно продлил соглашение еще на заре своей карьеры в Испании.

Лунин точно может не переживать, если мадридский клуб не продолжит с ним сотрудничество. Благодаря удачным выступлениям Андрей уже привлек внимание топовых клубов планеты.