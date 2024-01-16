Лунин лучший вратарь Ла Лиги по важным показателям: статистическое сравнение с Кепой

В сезон-2023/2024 не утихают споры, кто же должен быть основным вратарем мадридского Реала. Большинство экспертов и болельщиков отдают свой голос за Андрея Лунина, однако главный тренер "сливочных" не спешит с выбором.

Карло Анчелотти, несмотря на успешный старт украинца, сразу сделал ставку на Кепу Аррисабалагу после его подписания. Но травма испанца в начале ноября и уверенные выступления украинца заставили итальянца задуматься.

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Статистика, которая должна открыть глаза Анчелотти

Сейчас он проводит очень активную ротацию вратарской позиции, что нетипично для опытного наставника. Статистический портал DataMB провел исследование игры украинского вратаря Андрея Лунина и сравнил его показатели и конкурента Кепы Аррисабалаги.

Как оказалось, по всем статистическим метрикам, кроме количества передач за игру, наш земляк значительно превосходит испанца.



Сравнение основных статистических показателей Лунина и Кепы / фото с твиттера DataMB

Более того, после статистического анализа оказалось, что Андрей Лунин является лучшим в испанской Ла Лиге сразу по нескольким ключевым для вратарей показателям. Он имеет самый высокий процент (в среднем за 90 минут, проведенных на поле):

сейвов

точных коротких передач

выигранных воздушных дуэлей

Также украинец – второй голкипер чемпионата по количеству недопущенных голов. Успешной игрой на линии ворот он спас мадридский Реал от дополнительных 3.11 пропущенных мячей.



Статистика Лунина в Ла Лиге / фото с твиттера DataMB

Отметим, что такая игра не остается незамеченной другими клубами. Накануне стало известно, что в трансфере Андрея Лунина заинтересована мюнхенская Бавария. Немецкий клуб видит в украинце замену многолетнему капитану команды Мануэлю Нойеру, которому уже 37.

. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел за мадридцев 11 матчей во всех турнирах. В них он пропустил 7 голов и 5 раз оставил ворота "сухими". Кепа Аррисабалага сыграл 17 матчей, у него – 16 пропущенных и 7 "клиншитов".

Следующий матч Реал сыграет 18 января против Атлетико в 1/8 финала Кубка Испании. Мадридское дерби начнется в 22.30, ожидается, что в стартовом составе сыграет Андрей Лунин.