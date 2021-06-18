Лунин эмоционально отреагировал на уход Рамоса из Реала

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин сказал приятные слова Серхио Рамосу, который покидает Мадрид после 16 лет в клубе.

Серхио Рамос расплакался на пресс-конференции, посвященной своему уходу из Реала после 16 лет в составе "сливочной" команды. Где экс-капитан продолжит карьеру – пока неизвестно, но Андрей Лунин надеется, что у Рамоса все будет в порядке.

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"Спасибо, капитан. Для меня было честью и гордостью с тобой работать. Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами. Удачи тебе на новом этапе, все будет хорошо", – пишет 22-летний украинец.

Карьера Рамоса в Реале

В составе Реала Рамос стал четырехкратным триумфатором Лиги чемпионов, а также пять раз становился чемпионом Испании. После ухода Касильяса из Реала в 2015 году стал капитаном команды.