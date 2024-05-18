Ульматума не будет: Лунин сообщил Анчелотти свое решение о продлении контракта

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин принял решение о возможном продолжении сотрудничества со "сливочными". На решение украинского вратаря не повлияет выбор стартового состава на финал Лиги чемпионов от Карло Анчелотти.

Стало известно решение Андрея Лунина относительно своего будущего на ближайшие годы. Ходили слухи, что Реал готов отпустить украинского голкипера за кругленькую сумму, если он не захочет продлевать контракт.

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Лунин готов остаться в Реале

Впрочем, дело до этого, похоже не дойдет. Лунин в ходе разговора с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти сообщил наставнику, что готов продлить срок соглашения с клубом.

На решение Лунина не повлияет выбор стартового состава на финал Лиги чемпионов от Карло Анчелотти. Он готов к тому, что против дортмундской Боруссии сыграет бельгиец Тибо Куртуа.

Еще 9 месяцев назад Карло Анчелотти не верил в силы Лунина, поэтому арендовал у Челси Кепу Аррисабалагу. В течение этой кампании Андрей постепенно отвоевал у баска место в стартовом составе.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 30 поединков, в которых пропустил 28 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.

Финал Лиги чемпионом между Реалом и дортмундской Боруссией состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало в 22:00 по Киеву.