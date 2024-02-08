"Для него это был шок": Лунин своим обращением довел юного украинского вратаря до слез

В начале февраля мадридский Реал подписал контракт с украинским вратарем Ильей Волошиным. Срок действия соглашения рассчитан до 2026 года.

17-летний вратарь уже успел дебютировать за юношескую команду “сливочных”. Он на ноль отыграл один тайм в дерби против Атлетико, после чего получил кучу положительных отзывов о своем выступлении.

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Как Лунин впервые поприветствовал украинца

Агент новоиспеченного украинского голкипера мадридского Реала Максим Терещенко вспомнил, как Андрей Лунин впервые обратился к Илье Волошину. Это произошло после приглашения юноши в клуб, когда тот еще не подписал контракт. Аудиообращение к молодому голкиперу довело его до слез.

Когда нас пригласили впервые, в августе, в Реале записали аудиосообщение от Андрея Лунина, в котором он сказал: "Илья, я очень рад, что ты переходишь в Мадрид. Скоро увидимся на тренировках". Директора академии тогда подарили Илье футболку с его собственным именем. Он плакать начал и после сообщения Андрея, и от подарка. Для него это был шок,

– рассказал агент.

Также Максим Терещенко рассказал, что на юного вратаря претендовал Атлетико, который прислал официальное предложение, но Илья выбрал "королевский клуб".