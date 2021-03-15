В Беларуси 13 марта состоялся праздник "Минская лыжня 2021", в котором принял участие Александр Лукашенко. Его команда победила в эстафете, а соперник курьезно несколько раз падал перед финишем.

Курьезный финиш с участием Лукашенко

В гонке кроме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко приняли участие команда администрации Лукашенко, Совета министров, нацсобрания, облисполкомов и других госструктур.

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Каждый из участников эстафеты проехал по 2 километра. В сети появилось видео финишной борьбы Лукашенко, который стартовал на последнем четвертом этапе в своей команде, и одного из лидеров гонки. Соперник несколько раз падал перед финишем, запутываясь в лыжах.

Его падения выглядели довольно забавными, рассмешившими не только Лукашенко, но и людей в соцсетях. Кажется, лидер эстафеты очень хотел, чтобы победу одержал именно Александр Григорьевич.

Финишировал Лукашенко уже с золотой медалью на шее, его команда победила. После пересечения финишной линии самопровозглашенный президент Беларуси поделился первыми впечатлениями.

Побеждать всегда тяжело, особенно когда за тобой следят, простите за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня такие гонки сложные, но людям нравится. Такова моя судьба. Моя задача – делать что-то хорошее для людей,

– рассказал Лукашенко.

Кто выступал за команду Александра Лукашенко

Светлана Коношенко

Людмила Калинчик

Николай Лукашенко

Видео курьезного финиша эстафеты в Минске