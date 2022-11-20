Любимец Реброва неожиданно завершил карьеру: экс-динамовец был чемпионом трех стран

Бывший игрок киевского Динамо Лукаш Теодорчик решил повесить бутсы на гвоздь. О своем решении футболист сообщил в соцсетях.

Польский форвард Лукаш Теодорчик принял решение о завершении карьеры футболиста в 31 год. Постоянные проблемы со здоровьем заставили игрока прекратить активные выступления.

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Теодорчик: Мое тело не сотрудничает с моей головой

О своем нелегком решении поляк сообщил в соцсетях.

"Я долго ждал, чтобы смириться с этим фактом. Наверное, это займет еще некоторое время. Хотел бы написать несколько слов болельщикам, людям, связанным с футболом, и непосредственно себе. Последние несколько лет прошли не так, как я хотел. Большую часть времени мне приходилось проводить в офисах, а не на поле. Я пытался, боролся, но мое тело не сотрудничает с моей головой, моим характером и не может выкладываться на 100%. Когда я не могу выкладываться по полной, то не начинаю, а заканчиваю" , – написал Теодорчик.

Карьера Лукаша Теодорчика

Напомним, что Лукаш Теодорчик выступал в составе киевского Динамо с 2014 по 2016 годы.

За трансфер польского форварда динамовские боссы заплатили Леху 4 миллиона евро.

В Динамо Лукаш пользовался доверием главного тренера команды Сергея Реброва. В составе "бело-синих" поляк сыграл 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал 2 результативных передачи.

Польский форвард становился чемпионом в трех странах: в составе Леха выиграл Экстраклясу (сезон 2014/15), вместе с Динамо дважды добывал золото украинской Премьер-лиги (сезоны 2014/15 и 2015/16), а также становился чемпионом Бельгии в составе Андерлехта. (сезон 2016/17).

Кроме того, форвард защищал цвета Удинезе, Виченцы, Шарлеруа, Полонии. Последним клубом Теодорчика была итальянская Виченца.

За сборную Польши Лукаш сыграл 19 матчей и забил 4 гола. Теодорчик – участник ЧМ-2018 в составе Кадры.

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