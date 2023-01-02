Бывший футболист УПЛ заплатил безумные деньги, чтобы перейти из команды топ-чемпионата в третью лигу

Испанский нападающий Лукас Перес в третий раз в своей истории стал игроком испанского Депортиво. Но если в предыдущие разы это была команда Примеры, то на этот раз он перешел в клуб, выступающий в третьем дивизионе. Еще сам оплатил часть трансфера.

1 января 2023 года Лукас Перес снова стал игроком Депортиво из Ла-Коруньи. Именно в этом городе и родился нападающий, поэтому он пришел в этот клуб, чтобы "вытащить его из трясины", ведь сейчас команда выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании.

В то же время Украинского футболиста, со скандалом вступившегося за россиян, выперли из клуба

При этом перешел игрок с команды, выступающей в Примере – первом дивизионе. Начал он сезон в Кадисе, куда только перешел в начале 2022 года.

Однако в Кадисе не собирались отпускать игрока бесплатно, как и в Депортиво подписывать его за сумасшедшие деньги. Но командам и футболисту удалось договориться. Правда, Лукасу Пересу пришлось пойти на значительные уступки. В общей сложности трансфер обошелся в один миллион евро. Депортиво заплатило 500 тысяч евро. Еще 500 тысяч евро – это та сумма бонуса, которую игрок заработал в Эльче, но отказался от их выплаты, чтобы перейти в Депортиво. Фактически он сам выкупил половину контракта.

Лукас Перес подписал контракт с Депортиво на своих условиях. Первая из них состоит в том, что если через полтора года команда не поднимется в высший дивизион, он сможет ее самовольно покинуть. Если удастся подняться в классе, то его контракт будет действовать до 2029 года. Но тогда первые 3,5 года (к лету 2026) – как игрока, а следующие три года – как одного из членов руководства клуба.

Третий приход в Депортиво

Для Лукаса Переса это третий приход в Депортиво. Начинал же он карьеру в испанских командах низших лиг, пока с Райо Вальекано в январе 2011 года не перешел во львовские Карпаты. За два года в украинском клубе он сыграл в 60 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Один из голов в ворота греческого ПАОКа.

Но перед тем, как перейти в этот греческий клуб, Лукас Перес в январе 2013 отправился в аренду в киевское Динамо. Тогда киевлян тренировал Олег Блохин, и у него игрок не сыграл ни одного матча. По возвращении из аренды он и перешел в ПАОК.

Именно с ПАОКа Лукас Перес впервые перешел в Депортиво – летом 2014 года в аренду на год. Спустя год испанский клуб выкупил его контракт. А уже в 2016 году Депортиво продал игрока в лондонский Арсенал за 20 миллионов евро. Правда, в Лондоне нападающий провел только год, и в 2017 снова перешел в Депортиво на правах аренды.

И в 2018 году Арсенал продал его в Вест Хэм. Хотя и там игрок долго не задержался. Спустя год его продали в испанский Алавес. Через два года он, как свободный агент, перешел в Эльче. Но в этой команде задержался всего на пол сезона, после чего перешел в Кадис.

И теперь из Кадиса снова перешел в Депортиво.