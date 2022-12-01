Лукаку сломал скамью для запасных после позорного вылета Бельгии из ЧМ-2022: видео

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку не сдерживал эмоций после того, как Бельгия вылетела из чемпионата мира с футбола 2022 в Катаре. Свою злость он решил согнать на скамейке для запасных.

Бельгия в последнем туре играла против Хорватии. И команде нужно было выигрывать.

После первого тайма, при счете 0:0, на поле вышел Ромелу Лукаку. И к концу игры он упустил по меньшей мере четыре момента, чтобы отличиться. Однажды мяч после его удара влетел в штангу.

Как это было Бельгия не сумела обыграть Хорватию и вылетела из ЧМ-2022, "клетчатые" прошли в плей-офф

Именно Лукаку стал главным неудачником этого матча. После игры нападающий не сдерживал эмоций. Он расплакался на плече помощника главного тренера. А после этого решил свою агрессию сыграть на скамейке для запасных. Проходя мимо, он кулаком ударил по защитному стеклу, которое слетело прочь, упав на одного из представителей бельгийской команды.