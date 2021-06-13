Как Лукаку оформил дубль в ворота России на Евро-2020: видео

Сборная России на Евро-2020 стартовала с разгромного поражения от Бельгии со счетом 3:0. Дублем в этом матче отметился форвард бельгийцев Ромелу Лукаку.

Именно Лукаку открыл счет в этом матче в начале встречи. Мартинес решил то ли пробить, то ли прострелить в сторону ворот россиян. Удар оказался довольно неудачным. И до остроты возле ворот российской команды привести не должен был.

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Однако защитник Семенов грубо ошибся в этом эпизоде. Вместо того, чтобы выбить мяч, он пропустил его себе между ног. Поэтому тот отлетел к Лукаку, который был рядом. Таким подарком форвард воспользовался сполна – оказавшись перед голкипером, Лукаку пробил в угол ворот без шансов для соперника.

Видео первого гола Лукаку

Стоит добавить, что этот гол Лукаку посвятил Кристиану Эриксену. Игрок сборной Дании за несколько часов до этого не сумел доиграть матч Евро-2020. Во время игры Эриксен потерял сознание и упал на газон. Ему сразу оказали помощь медики – пришлось делать непрямой массаж сердца и использовать дефибриллятор. Игру на то время было остановлено. Эриксена госпитализировали прямо с поля.

Лукаку же в матче против России довел счет до разгромного уже в конце встречи. На этот раз форвард показал свою скорость и возможности. После паса на ход от Менье, Лукаку оттеснил соперника корпусом, а сблизившись с голкипером, пробил низом в угол ворот.

Видео второго гола Лукаку