На момент старта чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, Луке Модричу исполнилось 37 лет. На турнире полузащитник и капитан сборной Хорватии провел все семь матчей. При этом в каждой игре он выходил в старте. Три матча было на групповом этапе. После этого последовали матчи 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место.

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Таким образом, 37-летний Модрич стал старейшим полевым игроком, проведшим семь матчей на чемпионате мира.

Опережают по этому показателю Модрича всего два голкипера. Один из них – итальянец Дино Дзофф. В 1982 году он со "скаудра адзурра" выиграл чемпионат мира, тоже сыграв все семь матчей. На момент финала голкиперу было 40 лет и 133 дня.

Спустя восемь лет его опередил англичанин Питер Шилтон. В седьмом матче на ЧМ-1990 ему было 40 лет и 292 дня. Он тогда с Англией дошел до матча за третье место, где "три льва" уступили.

Но Шилтон не старейший игрок в истории чемпионов мира. В 2018 году на Мундиале сыграл Эссам Эль-Хадари. В матче за Египет против Саудовской Аравии голкиперу было 45 лет и 161 день.

А что касается Модрича, то он даже не самый старший игрок на ЧМ-2022. Официально старшим был мексиканский вратарь Альфредо Талавера, которому на момент старта турнира исполнилось 40 лет и 63 дня. Однако он на турнире не провел ни одного матча, как и двух предыдущих Мундиалях.

А вот тем, кто сыграл на ЧМ-2022, есть Атиба Хатчинсон. Капитан сборной Канады первый матч против Бельгии провел в возрасте 39 лет и 288 дней. К слову, в следующем матче он противостоял тому же Модричу.

Старейшим полевым игроком на чемпионатах мира является камерунец Роджер Милла. Но он не только играл. Именно Милла является старейшим автором гола на Мундиалах – в ворота России он забил, когда ему было 42 года и 39 дней.