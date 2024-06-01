Даже не думает вешать бутсы на гвоздь: где проведет следующий сезон легендарный Модрич
1 июня 2024, 20:40Читати новину українською
Источник:Джанлука Ди Марцио
Современный мадридский Реал трудно представить без хорватского полузащитника Луки Модрича. Обладатель "Золотого мяча" защищает цвета "Галактикос" с 2012 года.
Каждое трансферное окно ходят слухи о возможном уходе Луки Модрича из Мадрида. Однако техничный хорват ежегодно доказывает свою незаменимость.
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Реал не отпускает Модрича
Модрич не планирует покидать "сливочных" после финала Лиги чемпионов. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 38-летний полузащитник продлил контракт еще на один сезон.
Реал официально объявит о продлении соглашения на следующей неделе. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2025 года.
Достижения Модрича в Реале
- Напомним, что Лука Модрич присоединился к "сливочным" летом 2012 года. "Королевский клуб" заплатил Тоттенхэму за трансфер хавбека 35 миллионов евро.
- Несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст, Модрич продолжает играть важную роль в тактических построениях Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне ветеран сыграл за Реал 45 матчей, забил 2 гола и отдал 8 ассистов.
- Вместе с "Галактикос" Модрич получил 25 трофеев, в том числе пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
- 1 июня 2024 года легендарный хорват сможет пополнить свою коллекцию еще одним Кубком ЛЧ.