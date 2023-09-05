Конспирология или правда: известный тренер обвинил ФИФА в заранее расписанном сценарии ЧМ

В конце 2022 года состоялся чемпионат мира по футболу. На мундиале триумфовала сборная Аргентины, завоевавшая первое "золото" за 36 лет.

В финале аргентинцы в серии пенальти одолели сборную Франции. Раньше в четвертьфинале также в послематчевой серии 11-метровых ударов прошли сборную Нидерландов в матче, который стал одним из самых драматических на турнире.

Читайте также Не обошлось без потерь: сборная Украины произвела срочную замену в составе перед битвой с Англией

Все было сделано для победы Месси

Именно последних возглавлял на турнире Луи ван Гал. Опытный нидерландский специалист заявил, что победа сборной Аргентины на турнире была спланирована. По его мнению, все было сделано для того, чтобы лидер южноамериканской команды выиграл самый желаемый трофей, которого ему не хватало.

На самом деле, я не хочу много говорить об этом. Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина и как забивали мы и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это было запланировано заранее. Я имею в виду то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю,

– сказал Ван Гал.

Достижение нидерландского тренера

В течение тренерской карьеры завоевал 20 трофеев. Возглавлял АЗ, Аякс, Барселону, Баварию, Манчестер Юнайтед и сборную Нидерландов. Наибольших успехов добился с Аяксом, выиграв Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также триумфовал в Лиге Европы с МЮ и завоевал "бронзу" со сборной Нидерландов на ЧМ-2014.

. После окончания мундиаля Луи ван гал объявил о завершении тренерской карьеры.