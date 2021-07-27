Лучший результат в карьере на Олимпиаде: украинка Ус финишировала 8-й в гребном слаломе

На Олимпиаде-2020 в Токио был разыгран комплект медалей в гребном слаломе на байдарках. Единственная среди украинок Виктория Ус заняла высокое 8 место.

Высокий результат украинки

За медали в финале соревновались 10 спортсменок. Украинка Виктория Ус не заработала штрафных секунд и финишировала восьмой в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио. Это лучший результат в карьере девушки.

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Ус преодолела олимпийскую трассу за 111,85 секунды. Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Рикарда Функ, которая вырвала золото у Маялен Шурро. Испанке пришлось довольствоваться серебром. Хотя на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она одержала победу в этой дисциплине. Третье место заняла австралийка Джессика Фокс.

Виктория Ус участвовала на Олимпийских играх в 2016 году, где заняла 12 место и не пробилась в финал соревнований.

Отметим, что Ус еще не завершила свои выступления в Токио. Она примет участие в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Соревнования стартуют 28 июля.