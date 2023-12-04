Лучший игрок Борнмута в матче с Астон Виллой: Забарный отличился приверженностью фанатов

Украинский защитник Илья Забарный стал лучшим игроком Борнмута в матче 14-го тура АПЛ против Астон Виллы по результатам голосования болельщиков. Украинец набрал 42,5% голосов.

Голосование проходило в клубном твиттере. Забарный набрал 42,5% голосов и занял первое место в опросе.

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Болельщики высоко оценили игру украинца

Илья Забарный провел на поле весь матч.

Статистический портал SofaScore поставил ему оценку 6.9. Он проиграл дуэль Олли Уоткинсу в моменте с пропущенным голом на 90-й минуте.

В активе Ильи 43 касания мяча, 21 из 30 выполненных ремней (70% точности), 0 точных диагоналей с 7 попыток, 9 потерь, 9 из 13 выигранных единоборств, 4 выноса, 5 отборов, один заблокированный удар и 1 фол.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Борнмут сыграл в результативную ничью с Астон Виллой – 2:2. Команде Андони Ираолу, за которую выступает украинский центральный защитник Илья Забарный, почти удалось одолеть одного из претендентов на еврокубки, но в заключительные минуты гол Олли Воткинса спас "львов" от поражения.