Лучший форвард УПЛ может променять Динамо на Ворсклу
Источник:Meta-ratings.com.ua
Ворскла близка к усилению линии атаки. Владислав Кулач может вернуться в полтавский клуб.
Это будет солидное усиление Ворсклы
Ворскла приложит все усилия, чтобы вернуть в свой состав лучшего форварда сезона-2020/2021. Владислав Кулач имеет шанс снова надеть футболку полтавского клуба, но на этот раз перейти в клуб на правах аренды.
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Не исключено, что в соглашении аренды может быть включен пункт выкупа контракта футболиста. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет один миллион евро. Хотя Динамо захочет выручить за форварда значительно больше.
Ворскляне хотят воспользоваться отсутствием игровой практики игрока в Динамо. В сезоне-2021/2022 Кулач лишь 5 раз выходил в бело-синей футболке в официальных матчах, в которых забил один гол. У футболиста есть действующее соглашение со столичным клубом до конца июня 2023 года.
Также полтавский клуб хочет заработать на трансфере Адеринсола Эсеолы, которого Юрий Максимов не видит в своей команде.
Отметим, что первую часть сезона Ворскла завершила на 5 месте.
Карьера Кулача в Ворскле
- Это возвращение может стать уже третьим приходом Кулача в полтавский клуб. До этого футболист выступал с июля 2017-го по декабрь 2018-го.
- Второй раз надел футболку Ворсклы в январе 2020 года, когда в статусе свободного агента перешел из донецкого Шахтера.
- Поиграл за ворсклян до июля 2021-го и свободным агентом пополнил состав Динамо.
- В сезоне-2020/2021 не только с 15 голами стал лучшим бомбардиром УПЛ, а и побил клубный рекорд. До этого еще никто столько не забивал за один сезон. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Чуйченко, который в 1997 году наколотил 14 мячей.