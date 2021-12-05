Как в лучшие времена: Зозуля забил эффектный гол в Испании и посвятил капитану – видео момента

Украинский нападающий Роман Зозуля во второй раз отличился голом за испанский клуб Фуэнлабрада. Роман помог своей команде набрать очки в 19-м туре Сегунды.

Второй гол Зозули

Фуэнлабрада Зозули принимала Альмерию 4 декабря. Украинский нападающий открыл счет в игре, забив гол на 53-й минуте.

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Зозуля удачно открылся на дальней стойке и ударом головой направил мяч в сетку ворот соперника. Все, как в старте времена.

К сожалению, команда Романа не удержала преимущество. На 72-й минуте поединка Хуан Вильяр сравнял счет.

Фуэнлабрада – Альмерия видеообзор матча и гола Зозули

Роман Зозуля посвятил забитый гол капитану Фуэнлабраде – Хуанми. Он получил травму в предыдущем матче.

. Роман Зозуля отыграл полный матч против Альмерии. Для украинца это была 17-я игра за Фуэнлабраду. На его счету два гола. Команда украинца занимает 19 место – это зона вылета.