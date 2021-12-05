Как в лучшие времена: Зозуля забил эффектный гол в Испании и посвятил капитану – видео момента
5 декабря 2021 , 17:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский нападающий Роман Зозуля во второй раз отличился голом за испанский клуб Фуэнлабрада. Роман помог своей команде набрать очки в 19-м туре Сегунды.
Второй гол Зозули
Фуэнлабрада Зозули принимала Альмерию 4 декабря. Украинский нападающий открыл счет в игре, забив гол на 53-й минуте.
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Зозуля удачно открылся на дальней стойке и ударом головой направил мяч в сетку ворот соперника. Все, как в старте времена.
К сожалению, команда Романа не удержала преимущество. На 72-й минуте поединка Хуан Вильяр сравнял счет.
Фуэнлабрада – Альмерия видеообзор матча и гола Зозули
Роман Зозуля посвятил забитый гол капитану Фуэнлабраде – Хуанми. Он получил травму в предыдущем матче.