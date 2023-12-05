Ига Швентек вошла в топ-10 теннисисток в истории по продолжительности во главе рейтинга WTA
Польская теннисистка сумела вернуть себе статус первой ракетки после успеха на Итоговом турнире. Ее гегемония позволила оказаться среди лучших теннисисток мира.
Сезон-2023 в женском теннисе подошел к концу. Недавно определилась триумфатор Итогового турнира, ею стала полячка Ига Швентек, пишет 24 канал. Девушка вынесла Джессику Пегулу с разгромным счетом – 6:1, 6:0.
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Это позволило Швентек обойти "нейтральную" белорусскую Арину Сабаленко и финишировать первой в рейтинге WTA в 2023 году. Кроме того, полячка попала в десятку лучших теннисисток в истории по количеству недель во главе списка.
Девушка лидировала в рейтинге с апреля 2022 по начало сентября 2023-го. По возвращении на первое место Швентек довела показатель по неделям на этой позиции до 80-ти. Ранее только девяти теннисисткам удавалось возглавлять рейтинг WTA дольше:
- Штеффи Граф (Германия) – 377
- Мартина Навратилова (США) – 332
- Серена Уильямс (США) – 319
- Крис Эверт (США) – 260
- Мартина Хингис (Швейцария) – 209
- Моника Селеш (Югославия/США) – 178
- Эшли Барти (Австралия) – 121
- Жюстин Энен (Бельгия) – 117
- Линдси Девенпорт (США) – 98
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В 2023 году 22-летняя Швентек выиграла шесть трофеев, среди которых Ролан Гаррос и Итоговый турнир. В общей сложности за свою карьеру Ига покорила 17 турниров.