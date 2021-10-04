Лучше Кличко: Усик вошел в рейтинг лучших боксеров XXI века

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Александр Усик продолжает пожинать плоды после победы над Энтони Джошуа. Украинец стремительно улучшает позиции во всех возможных рейтингах.

Британский портал Daily Mail включил Усика в десятку лучших боксеров XXI века вне зависимости от весовой категории.

Стоящее На пути к легендарности: Усик вышел на 2 место рейтинга P4P по версии The Ring

Он стал тяжеловесом после менее убедительных побед над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой, но именно против Джошуа 34-летний боксер по-настоящему проявил свои способности,

– говорится в сообщении.

Издание вспомнило о том, что Усик – олимпийский чемпион Лондона и бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе.

В Daily Mail отметили, что Усик поднимется в рейтинге, если побьет победителя боя Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Усик – единственный представитель Украины в рейтинге, где не нашлось места Владимиру и Виталию Кличко.

Рейтинг лучших боксеров по версии Daily Mail

1.Флойд Мейвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Сауль Альварес

4. Бернард Хопкинс

5. Хуан Мануэль Маркес

6. Роман Госалес

7. Нонито Донейр

8. Марко Антонио Баррера

9. Александр Усик

10. Геннадий Головкин