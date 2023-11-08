"Продолжаются переговоры": Луческу может трудоустроиться в титулованном европейском клубе

Мирча Луческу 3 ноября после поражения от донецкого Шахтера подал в отставку с поста главного тренера киевского Динамо. Это "Классическое" стало последним для него в Украине.

Казалось, что на этом карьера в футболе 78-летнего специалиста завершена. Однако его услуги все еще пользуются спросом и уже в ближайшее время Луческу может вернуться к работе.

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Луческу может вернуться к футболу на Родине

Сообщалось, что в приглашении "Мистера" заинтересован стамбульский Бешикташ и бухарестское Динамо. Именно последний клуб и проявляет конкретный интерес и уже начал переговорный процесс.

Об этом сообщил администратор румынского клуба Андрей Никулеску. По его словам, договоренности еще нет, но сотрудничество вполне реально:

Продолжаются переговоры, и мы легко найдем общий знаменатель. Но пока у нас нет чего-то конкретного, чтобы к вам прийти. Я слишком молод, чтобы говорить о господине Мирче Луческу.



Мы делаем домашнее задание, и если будет о чем сообщить, мы это сделаем с большой радостью. Я не могу обсуждать такие вещи. Это не только я обсуждаю или решаю, но я не могу предоставить подробности. Пока мы на ранних стадиях.

Отметим, что Динамо Бухарест является одним из самых титулованных румынских клубов. Он 18 раз становился триумфатором местного чемпионата и уступает по этому показателю только Стяуа.

. Мирча Луческу уже работал в этом клубе с 1985 по 1990 год и завоевал с ним 3 трофея.