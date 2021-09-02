Луческу решил избавиться от лучшего бомбардира: игрока отдадут другому клубу УПЛ

Нападающий Динамо Владислав Кулач не подошел главному тренеру Мирчи Луческу и отправится в аренду в Ворсклу. Похожая судьба ждет защитника Владимира Костевича.

Именно из Ворсклы Кулач летом перебрался в киевскую команду, однако не сумел закрепиться в основе. По слухам, тренер Мирча Луческу изначально не одобрял переход Кулача.

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Владислав в нынешнем сезоне УПЛ сыграл два матча, проведя на поле 40 минут.

Луческу не хотел подписывать Кулача

Мирча Луческу не видел талантливого форварда в своей схеме игры "бело-синих". Однако нападающий убедил румынского специалиста в своем профессионализме. Футболист вскоре официально станет игроком Динамо.

Интересно, что ранее сообщалось, что игрок подпишет контракт с киевлянами, то сразу может отправиться в аренду.

Прошлый чемпионат Кулач провел в полтавской Ворскле. За сезон нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых наколотил 17 голов, 15 из них были в УПЛ. Такая статистика позволила Владиславу стать лучшим бомбардиром.