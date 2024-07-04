Не сказал последнего слова в футболе: Луческу удивил возможными вариантами продолжения карьеры

Один из самых титулованных тренеров мира Мирча Луческу после завершения работы в киевском Динамо остается вне футбола. Несмотря на почтенный возраст специалист не собирается заканчивать карьеру.

Ходило немало слухов относительно его возможного трудоустройства. Часть из них касались не тренерского функционала.

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Амбиции важнее денег

Бывший наставник Шахтера и Динамо прокомментировал свое будущее. Он признался, что имел немало предложений, но хотел бы вернуться именно к тренерской работе и рассказал, что будет главным фактором для него при принятии решения.

Я отказался от многих предложений. Мне не нужны деньги, но я готов. Главное – тренировать, чтобы быть на первом месте. Даже если это будет команда из Серии B, C или D, если меня позовут,

– заявил Луческу.

Отметим, что 78-летнего специалиста сватали в ряд румынских и турецких клубов. Также среди вариантов называлась сборная Румынии и даже Полесье, однако пока тренер остается уже девятый месяц без работы.

Напомним, что Мирча Луческу является самым титулованным тренером в истории украинского футбола. Суммарно он завоевал 25 трофеев с отечественными клубами, а всего же в его активе – 36 титулов.