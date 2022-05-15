Луческу рассказал, где Динамо планирует играть матчи еврокубков в следующем сезоне

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу сообщил, где клуб планирует играть матчи еврокубков в следующем сезоне. Он рассматривает 2 варианта.

Луческу: Лучше всего было бы сыграть в Киеве

По словам Луческу, европейские матчи Динамо могут сыграть в Польше, если это будет невозможно сделать в Киеве. Он уверен, что в соседней стране много украинских болельщиков, которые поддержат киевскую команду.

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"После товарищеской встречи с Легией я сказал президенту Суркису, что было бы хорошо играть наши европейские матчи здесь, в Польше. Эта страна – это отличное место для проведения таких матчей, здесь хорошая атмосфера и много украинцев. Очевидно, что лучшим вариантом был бы Киев, но если это будет невозможным, то сыграем в Польше. Уверен, что многие украинские болельщики посетили бы матчи и чувствовали бы себя как дома", – сказал наставник Динамо.

И все же "бело-синие" хотят вернуться домой и сыграть матчи в Киеве.

В каком городе мы бы сыграли? Польша – большая страна, здесь много замечательных стадионов, которые смогут поместить нас и Шахтер. Но, как я сказал раньше, лучше всего было бы сыграть в Киеве. В конце концов я сообщил президенту Суркису, что именно там мы должны начать подготовку. Чтобы показать, что не боимся. А если не удастся там сыграть, тогда Польша. И квалификацию, и групповой этап,

– заявил Луческу.

Благотворительное турне киевлян

Киевский клуб получил специальное разрешение на выезд за границу. У киевлян запланирована серия благотворительных поединков. Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

Также таким разрешением воспользовались и "горняки".

В последнем матче киевляне гастролировали в Эстонии. Динамовцы разгромили своего соперника, местную Флору со счетом 0:3.

Динамо продолжает удерживать серию беспроигрышных поединков в благотворительном турне.