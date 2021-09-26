Луческу превзошел Маркевича и стал новым рекордсменом чемпионата Украины

Киевское Динамо 25 сентября сыграло во Львове с Рухом. Победа позволила тренеру киевлян Мирчи Луческу установить новый рекорд УПЛ.

Луческу продолжает удивлять УПЛ

Столичный клуб полностью доминировал на футбольном поле "Арены Львов" и заслуженно победил со счетом 0:2. Рух выглядел очень бледно.

Подробнее об игре Динамо уверенно обыграло беспомощный Рух: видео

Виктор Цыганков стал автором первого гола во встрече, удачно реализовав пенальти. Этот результативный удар стал для Мирчи Луческу 900-м под руководством клубов УПЛ. Румын сравнялся по этому показателю с Мироном Маркевичем.

Мирон Богданович в послужном списке имеет больше команд – Волынь, Карпаты, Кривбасс, запорожский Металлург, Металлист и Днепр.

А гол Дениса Гармаша и вообще позволил "Мистеру" стать новым рекордсменом УПЛ – 901-й гол в исполнении команд Луческу в украинском чемпионате.

Под руководством румынского специалиста 817 раз поражал ворота соперников донецкий Шахтер и уже 84 раза это делало Динамо.

Тройку лидеров в таком рейтинге замыкает Николай Павлов. Однако специалист тотально уступает Маркевичу и Луческу – 705 матчей. В топ-5 входит Валерий Яремченко и Михаил Фоменко.

Динамо еще больше закрепило лидерство в чемпионате. Киевляне за 9 туров получили почти максимум очков – 25. Шахтер, который идет вторым, уступает тремя пунктами.