Мирча Луческу предложил нововедение в УПЛ: такое правило повлияет на результаты матчей

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу призвал брать пример с Чемпионата Мира-2022. Там арбитры матча компенсируют к матчу гораздо больше времени.

Мирча Луческу в послематчевой пресс-конференции поединка Динамо – Металлист 1925 (0:0) выразил мнение, что арбитрам нужно поиному посмотреть на футбольные правила.

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Комментарий румына

По мнению тренера, такое нововедение добавить справедливости в футбольные поединки. Румын возмущает то, что игроки команд тянут время, когда их устраивает счет. Коуч не поддерживает такие действия, поскольку это убивает темп игры:

"Пока на чемпионате мира прослеживается тенденция увеличения количества компенсированного времени. У нас же команды, устраивающие счет, тянут время, они долго проводят замены и медленно вводят мяч в игру.

Нужно попробовать брать пример с чемпионата мира – прибавлять столько времени, сколько было потрачено соперником. Возможно, мы придем к следующему году. Ведь такие задержки сбивают темпы игры», – сказал Луческу.

в матче Уэльс – Иран (0:2) из-за такого нового правила азиатам удалось вырвать победу, поскольку те забили свои мячи на 90+8 и 90+11 минутах.