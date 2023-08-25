С претензиями к судейству: Луческу прокомментировал поражение Динамо в Лиге конференций

Киевское Динамо 24 августа сыграло матч плей-офф в квалификации Лиги конференций. Соперником команды Луческу был турецкий Бешикташ.

Динамо продемонстрировало характер и дважды отыгрывалось на протяжении матча в Бухаресте. Однако итоговый результат все же был в пользу турок – 2:3.

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Послематчевая пресс-конференция Луческу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча прокомментировал поражение своей команды. Румынский специалист остался очень недоволен действиями судейской бригады, которая поставила пенальти в ворота Динамо и не засчитала гол Александра Караваева.

Кто-то скажет, что я цепляюсь за судейство. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. И с Бенфикой в позапрошлом сезоне так же отменили… Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то офсайд, которого на самом деле не было. В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния изменил направление полета и игрок Бешикташа головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника.

– заявил Луческу.

Игрой своей команды тренер остался доволен, однако систематические ошибки, которые повторяют киевляне в защите не позволили, по мнению Луческу, достичь положительного результата:

"В общем, игра была хорошей с нашей стороны, если исключить те ошибки, которые, к сожалению, повторяются. Вот это больше всего огорчает меня. Об этом я рассказываю, но они все равно есть… Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот, но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе словно подрезают крылья, и очень трудно вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками".

Румынский специалист отметил, что поражение в 1 мяч оставляет его команду в игре и рассказал, что именно нужно сделать подопечным, чтобы добыть нужный результат в матче на выезде.

У нас еще есть шансы. Сегодня мы хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше нас, но мы за счет организации игры, самоотдачи, единства сыграли хорошо против них. Будем стараться так же сыграть и в Стамбуле, у нас есть положительные моменты, но нужно исключить эти ошибки, которые мы допускаем в игре в обороне и приводят к пропущенным головам. Мы должны сыграть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру, верить в то, что мы можем добиться нужного результата,

– сказал Луческу.

Отдельно у тренера спросили, доволен ли он поддержкой, которую имела его команда в Бухаресте. Луческу поблагодарил болельщиков и извинился за результат, пообещав им, что попытается переиграть турок на выезде, чтобы привезти еврокубковую осень в Бухарест.

"Трудно просить у болельщиков, когда играет другая команда, поддерживать ее так же, как родную. Конечно, мы чувствовали поддержку, возможно, хотелось ощущать ее немного больше, но при этом жаль, что мы не отблагодарили болельщиков хорошим результатом. Хорошая игра была, но не результат… Есть еще второй матч, надеюсь, что мы сыграем хорошо, выиграем, и вернемся в Бухарест, чтобы играть поединки групповой стадии Лиги конференций", – подытожил главный тренер Динамо.