"Мистер" отрекается от всех слухов: Луческу посетил матч клуба, куда его засватали СМИ

Мирча Луческу всеми своими действиями показывает, что не собирается долго отсиживаться без футбола. "Мистер" посетил дерби между Динамо Бухарестом и Стяуа, чем привлек к себе еще больше внимания и слухов.

СМИ активно сватают Мирчу Луческу в бухарестское Динамо и еще несколько клубов на родине румынского тренера. А его приход на матч румынского чемпионата еще больше заставит прессу сватать "Мистера" в один из местных клубов.

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Сохраняет свое будущее в таинственности

На его глазах Динамо минимально проиграло Стяуа 0:1. Правда, бывший наставник киевского Динамо опровергает все слухи о своем ближайшем будущем в футболе и отказывается от комментариев.

После матча Луческу заверил, что просто пришел на поединок в статусе болельщика и не стал уточнять детали своего разговора с сидящими возле него людьми.

Я не могу комментировать ситуацию в Динамо. Я пришел на дерби, чтобы просто посмотреть матч, и неважно, кто был рядом со мной и о чем мы разговаривали. Если получу предложение? Не хочу сейчас комментировать,

– ответил Луческу.

Напомним, что Луческу покинул Динамо Киев после поражения от Шахтера в украинском "Классическом". Его преемником стал Александр Шовковский.

Мирча же зашкварился, дав интервью российской прессе, как полностью извратила его слова и сделали из "Мистера" сторонника страны-агрессора. Бывший тренер киевлян после отставки вернулся на Родину, где занимается домашними делами, но надолго без футбола точно не засидится.

Отметим, что с 1985 по 1990 год возглавлял бухарестское Динамо. До этого был во главе сборной Румынии. Также работал в бухарестском Рапиде.