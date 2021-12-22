Луческу попал в топ-300 самых богатых людей Румынии

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу оказался на 203-м месте в списке самых богатых людей Румынии. Его состояние оценили в 35 – 37 миллионов евро.

Рейтинг самых богатых граждан Румынии составило издание Capital. Там выбрали 300 богатейших румын. Такой рейтинг издание составляет с 2002 года.

В рейтинге представлены сразу четыре миллиардера. А общая сумма активов 300 богатейших румын составляет 36 миллиардов евро.

Деньги Луческу

203-е место в этом рейтинге занял Мирча Луческу. Активы главного тренера киевского Динамо оценили в 35 – 37 миллионов евро. Все эти деньги он заработал именно в футболе. При этом сколько получает Луческу в Динамо – точно неизвестно. По разным данным журналистов, он получает от 1,2 до 1,8 миллиона евро в год. Кроме того, после его назначения в Динамо в 2020 году, писали о том, что он получит бонус в 1 миллион евро, если выведет Динамо в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда киевлянам удалось преодолеть квалификационный этап.

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При этом Мирча Луческу занимает лишь пятое место среди самых высокооплачиваемых румынских тренеров. Для примера его сын Разван Луческу получает 4 миллиона евро в год, а Космин Олерой – 7 миллионов евро.

Также стоит добавить, что еще в 2020 году была информация, что за 12 лет, что Мирча Луческу возглавлял донецкий Шахтер, он получил от "горняков" в целом 50 миллионов евро (зарплата и бонусы). Уже после Шахтера Луческу работал в российском Зените, где ему платили до 5 миллионов евро за сезон. А когда он в 2017 году возглавил сборную Турции, то за год получал 2,5 миллиона евро.

Кто самый богатый в Румынии

Что касается самых богатых людей Румынии, то возглавляет рейтинг ИТ-предприниматель Даниэль Динеш. Его состояние оценили в 5 – 5,5 миллиарда евро. Хотя издание Forbes оценивает его в 4,9 миллиарда долларов. Хотя еще в прошлом году его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда евро.

Вторыми в рейтинге идут братья Драгоц и Адриан Павел с состоянием в 2,9 – 3,2 миллиарда евро. При этом в прошлом году именно они были лидерами списка, хотя и оценивались меньше – в 2,15 – 2,25 миллиарда евро.

Третье место занимает человек, имеющий отношение к спорту – Ион Цириак. Он бывший теннисист, который даже выиграл Roland Garros в парном разряде в 1970 году. Также играл в хоккей и даже выступал на Олимпиаде-1964. Но впоследствии он перешел на менеджерскую деятельность, занялся бизнесом. А в 1991 году даже основал первый частный банк в Румынии. В 2021 году его состояние оценивается в почти 2 миллиарда евро. В свое время он возглавлял рейтинг самых богатых румын.