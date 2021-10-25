Луческу накричал на арбитра во время матча Динамо: видео эмоций тренера
25 октября 2021 , 10:06Читати новину українською
Источник:24 канал
Несмотря на победу Динамо над Днепром-1 (2:0), главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу остался недоволен действиями арбитра встречи Дмитрия Кривушкина.
Арбитр матча 12-го тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 Дмитрий Кривушкин получил порцию критики от тренера киевлян Мирчи Луческу, что зафиксировали камеры. Румынский специалист разозлился после фола нападающего "бело-синих" Эрика Рамиреса.
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"Был корпус, алло! Барселона то же самое – ничего не дал. То же самое! У тебя здесь другой футбол, ты видел Барселону против нас? Ты видел, что случилось?" - кричал Луческу.
Видео эмоций Луческу
- Эмоциональный запал главного тренера Динамо передался футболистам и во втором тайме благодаря усилиям Цыганкова и Гармаша "бело-синие" забили голы в ворота Днепра-1.
- В итоге, Динамо одолело днепрян (2:0) и продолжает удерживать лидерство УПЛ.