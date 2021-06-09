Луческу может помочь сборной Украины на Евро-2020

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел первую пресс-конференцию в румынском Бухаресте. Команде может помочь тренер Динамо Мирча Луческу.

Помощь со стороны

После прилета в Румынию расположение сборной Украины посетил тренер Динамо Мирча Луческу. Андрей Шевченко отметил румынского специалиста, который поднял на новый уровень игру игроков киевского клуба, а в частности тех, которые выступают за национальную команду.

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По словам Андрея Николаевича, подготовка сборной к матчам Евро-2020 идет по разработанному плану. Помощь украинской команде предложил Луческу. Шевченко отметил то, что тренер привел киевский клуб к чемпионству в Украине, получил Кубок и Суперкубок страны. Его большой опыт сможет помочь национальной команде.

Он работает в Украине, но он также очень хорошо знаком с работой сборной. Он готов помочь нам, если понадобится. Мы делаем свою работу здесь, команда ждет Евро,

– заявил Шевченко.

Первый поединок на чемпионате Европы Украина проведет 13 июня. Соперником будут нидерландцы. Наш конкурент в группе накануне турнира понес серьезные кадровые потери. Из-за коронавируса не встанет в рамку ворот основной голкипер Яспер Силлессен. 8 июня стало известно, что команде не поможет полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек. У футболиста повреждение.