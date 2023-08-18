Сборная Италии объявила имя нового тренера: он творил сенсацию с Наполи и работал в России
Источник:FIGC
Лучано Спаллетти подхватил родную национальную команду после ухода Роберто Манчини. Он продолжит вести Италию на Евро-2024, где в квалификации команда играет в одной группе с Украиной.
В минувшее воскресенье сборная Италии по футболу осталась без тренера. Роберто Манчини неожиданно ушел с поста из-за расхождения во взглядах с главой федерации Габриэле Гравиной.
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При его руководстве Италия стала чемпионом Европы в 2021-м, но уже через год не смогла отобраться на ЧМ-2022. Теперь же к новым встречам квалификации Евро-2024 будет готовить новый тренер.
Федерация футбола Италии объявила о назначении Лучано Спаллетти главным наставником "Скуадры Адзуры". Срок действия соглашения не сообщается, однако в СМИ находилась информация, что соглашение с коучем рассчитано до 2026 года.
Именно Спаллетти готовит Италию к ближайшим матчам отбора на Евро-2024. Уже 9 сентября действующие чемпионы сыграют против Северной Македонии, а 12-го – против Украины.
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Италия стартовала в отборе не лучшим образом, уступив дома Англии (1:2) и обыграв в гостях Мальту (2:0). Летом же в "финале четырех" Лиги наций "голубые" заняли только третье место.
Карьера Лучано Спаллетти
- За свою карьеру Спаллетти возглавлял восемь разных итальянских клубов, среди которых Рома, Интер и Наполи.
- С римлянами Лучано четырежды становился серебряным призером Серии А в течение двух каденций.
- Между периодами в Роми Спаллетти въехал в Россию на пять лет, возглавив Зенит (2009-2014)
- С командой "Газпрома" итальянец дважды стал чемпионом страны-террористки
- Громкого успеха Спаллетти достиг в Наполе, став чемпионом в сезоне 2022-2023
- После этого Лучано решил бросить "партенопеев" из-за желания взять творческий отпуск на год.
- Впрочем, уже через три месяца коуч вызвался возглавить сборную Италии.