Сборная Италии объявила имя нового тренера: он творил сенсацию с Наполи и работал в России

Лучано Спаллетти подхватил родную национальную команду после ухода Роберто Манчини. Он продолжит вести Италию на Евро-2024, где в квалификации команда играет в одной группе с Украиной.

В минувшее воскресенье сборная Италии по футболу осталась без тренера. Роберто Манчини неожиданно ушел с поста из-за расхождения во взглядах с главой федерации Габриэле Гравиной.

По теме За месяц до матча с Украиной: Манчини больше не главный тренер сборной Италии по футболу

При его руководстве Италия стала чемпионом Европы в 2021-м, но уже через год не смогла отобраться на ЧМ-2022. Теперь же к новым встречам квалификации Евро-2024 будет готовить новый тренер.

Федерация футбола Италии объявила о назначении Лучано Спаллетти главным наставником "Скуадры Адзуры". Срок действия соглашения не сообщается, однако в СМИ находилась информация, что соглашение с коучем рассчитано до 2026 года.

Именно Спаллетти готовит Италию к ближайшим матчам отбора на Евро-2024. Уже 9 сентября действующие чемпионы сыграют против Северной Македонии, а 12-го – против Украины.

Читайте также Италия – Украина: сколько стоят билеты для украинских болельщиков и где их можно купить

Италия стартовала в отборе не лучшим образом, уступив дома Англии (1:2) и обыграв в гостях Мальту (2:0). Летом же в "финале четырех" Лиги наций "голубые" заняли только третье место.

Карьера Лучано Спаллетти