Лучано Спалетти решил отличиться абсурдной затеей. Тренер чемпиона Италии признался в любви русскому клубу.

Главный тренер Наполи, недавно ставший чемпионом Италии, решил поздравить российский Зенит с чемпионством. Спаллетти в свое время был тесно связан с клубом из Санкт-Петербурга, пишет 24 Канал ссылаясь на росСМИ.

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Утратил ориентацию в пространстве

Лучано Спалетти решил отвлечься от реального мира и забыть о нынешних реалиях, поскольку он признался в любви российскому клубу. Более того, главный тренер Наполи заверил, что его коллектив и Зенит живут по одним и тем же принципам, а их ценности полностью идентичны. Итальянский специалист искренне рад за команду из страны-агрессора, которая смогла торжествовать в тамошнем первенстве.

Если Наполи побеждает в чемпионате, и если Зенит становится чемпионом, значит, и мы, и Зенит – чемпионы вдвойне! Мы любим те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и Зениту нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера (председатель правления "Газпрома")! Поздравляю моего друга, Сергея Семака (главный тренер команды)! Поздравляю футболистов и всю команду Зенит. Я люблю вас! Давай, Зенит,

– сказал Спалетти

Итальянец в Зените