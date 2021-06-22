Уимблдон-2021: украинец Марченко вышел в 1/2 финала квалификации

В Лондоне на третьем в сезоне теннисном турнире серии Грэнд Слэм Уимблдоне началась квалификация. В мужской сетке успешно в квалификации стартовал украинец Илья Марченко.

Лоренцо Джустино – Илья Марченко 0:2 (5:7, 6:7)

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В 1/4 финала Марченко одолел 228 номера рейтинга ATP итальянца Лоренцо Джустино. Илье, который удерживает 153 строчку в рейтинге, для победы понадобилось почти 2 часа.

В первом сете теннисисты замечательно играли на своих подачах. Первый брейк-пойнт в 11 геймов получил Марченко. Украинец с первой попытки его реализовал и выиграл сет.

В следующей партии Илья снова первым оформил брейк, но итальянец ответил взаимностью. Судьба сета определялась на тай-брейке, где украинец разгромил своего соперника 7:2. Марченко вышел в полуфинал квалификации.