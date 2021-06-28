Ломаченко и Усик сделали подарок скандальному рэперу из России: фото
28 июня 2021 , 23:35Читати новину українською
Источник:инстаграм Басты
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик сделали подарок скандальному российскому рэперу Басте. Украинцы презентовали фирменную кепку и футболку.
Подарок для российского рэпера
Российский исполнитель выложил фотографию в фирменной бейсболке и футболке от украинских боксеров. На них есть надпись: "Lomus". На фото он позирует в боксерской стойке.
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Баста коротко подписал фото: "Спасибо за подгон". Россиянин затегал Василия Ломаченко и Александра Усика на фотографии.
Среди большого количества комментариев выделялся ответ Ломаченко: "С уважением Василий Михайлович". Такой поступок боксеров из Украины разозлил украинцев.
- Напомним, что 25 июня российский рэпер дал концерт в Киеве. Украинские активисты собрались возле концерт-холла StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они указывали, что Баста "пророссийский" и скандировали: "Ганьба!".
- Еще в сентябре 2020 года его изъяли из "черного списка" артистов, а значит – разрешили въезд в Украину.