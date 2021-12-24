Ломаченко и Усик являются настоящими патриотами,– российский боксер высказался о своих товарищах

Российский боксер Александр Беспутин выразил свое удивление относительно того, что Александра Усика и Василия Ломаченко не все поддерживают в Украине. Он уверяет, что они являются настоящими патриотами.

Беспутин: не очень хочется лезть в политику

30-летний россиянин поддерживает дружеские отношения с украинскими боксерами, особенно с Ломаченко.

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Беспутин заявил, что он поддерживает решение Василия выйти после победы над Комми с флагом своего родного города.

"Не очень хочется лезть в политику. Что теперь читаешь, что после боя с Лопесом. Мне обидно за друга так, будто это пишут в мой адрес. Вася посчитал нужным сделать так после победы над Комми, и я его решение в любом случае поддерживаю", – заверил российский боксер.

По словам Александра, Усик и Ломаченко настоящие патриоты своей страны. Он вообще не понимает, почему украинцы их троллят.

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Но уродов полно. Меня очень поражает, что Ломаченко и Усик являются настоящими патриотами, пропагандируют ценности нормального человека, говорят правильные вещи. А в результате в их адрес идет троллинг. Честно, я понять не могу, и тут цензурных слов не найти,

– высказался Беспутин.

Также россиянин рассказал, что они никогда не обсуждают с Усиком и Ломаченко политические моменты. Он убеждает, что они являются патриотами своей страны, а он – своей. И каждый из них уважает позицию друг друга.

"При мне лично никто не сможет обидеть Россию, я не позволю это сделать. Россия моя любимая и родная страна, за которую, если мне скажут, завтра уйду и отдам жизнь. Но я с уважением отношусь и к другим странам", – заявил боксер.

Беспутин с украинцами в ноябре 2018-го / instagram.com/besputin_official

Беспутин отметил, что с Василием общается постоянно и тесно, но с Усиком тоже поддерживает дружеские отношения.

. Российского боксера лишили чемпионского титула из-за употребления допинга.