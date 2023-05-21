С украинским флагом: как Ломаченко готовится к бою против Хэйни

Василий Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Дэвина Хейни. Боксер прибыл на арену, где состоится сражение.

Бой между Ломаченко и Хейни состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе. Их сражение станет последним на вечере бокса. Так что боксеры прибыли туда уже тогда, когда первые бои состоялись.

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Каждый момент нахождения боксеров и их подготовка к бою фиксируется.

Например, Ломаченко прибыл на бой в спортивном костюме от Venum со своим логотипом.

А на рукаве у него – украинский флаг. Его было заметно, когда боксеру производили тейпирование рук.