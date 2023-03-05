Пока в Украине война, Ломаченко в США фотографируется с россиянином: новый скандал с боксером
Украинский боксер Василий Ломаченко попал в новый скандал. Бывший чемпион мира вылетел в США на подготовку к следующему поединку, где и оскандалился.
В Лас-Вегасе Ломаченко пришел на шоу UFC 285, где в главном событии вечера Джон Джонс победил Сирила Гана и стал новым чемпионом, пишет 24 Канал. На шоу Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.
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Ломаченко пришел на UFC 285
На шоу пришло немало звездных спортсменов и актеров. Официальный аккаунт UFC опубликовал ролик со звездными гостями и эпизод, когда Ломаченко и Махачев фотографировались, случайно попал на видео.
Ломаченко и Махачев сфотографировались в США / Скриншот
Ломаченко и Махачев встретились в США: видео
Как известно, Ислам Махачев является выходцем из Дагестана. У него много фотографий с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который поддерживает войну России против Украины.
Стерненко раскритиковал Ломаченко
На поступок Василия Ломаченко уже отреагировал активист Сергей Стерненко. "Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и обниматься с россиянами", – пишет он.
Стерненко обратил внимание на то, что у Ломаченко есть разрешение на выезд за границу, но использует его, чтобы посмотреть UFC, где сфотографировался с россиянином.
Махачев поддерживает агрессию своего свинарника против Украины. По сути, Ломаченко поддерживает эту агрессию тоже. Больше наглости Ломаченко меня удивляет только отсутствие реакции со стороны СБУ,
– отметил Стерненко.
Ломаченко подпадает под действие мобилизации и в начале полномасштабного вторжения вступил в тероборону. Однако боксер решил покинуть тероборону из-за боксерской карьеры.
Украинские спортсмены имеют право уезжать за границу. Их выезд часто аргументируют тем, что спортсмены рассказывают миру о войне и поднимают украинский флаг. Однако Ломаченко перед боем с Джейменом Ортисом в октябре 2022 года намекнул, что не хочет этого делать.
В частности, украинский боксер сказал, что его упреки в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина не изменят ситуацию. Причем боксер ни разу не осуждал действия агрессора.
Что известно о скандалах вокруг Ломаченко
- Хотя Ломаченко вступил в тероборону, когда Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабную агрессию, доподлинно не известно, какая позиция у боксера. Спортсмен не общается с украинскими СМИ.
- В первые дни войны Ломаченко призвал Украину и Россию к миру, а также публиковал видео после ракетного удара по Сергеевке. В то же время, он распространял немало прокремлевских и пропагандистских сообщений на религиозную тематику.
- В Украине Ломаченко оказался под сокрушительной критикой общественности и спортсменов. Известно, что страница боксера в Украине стала недоступна по неизвестным причинам.
- Ломаченко находится в США, где готовится к вероятному поединку против непобедимого американца Дэвина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира.