Ломаченко получил еще одного соперника, который обещает "снести голову" украинцу

Василий Ломаченко в конце 2021 года встретится с ганским боксером Ричардом Комми. В случае победы украинец может встретиться с перспективным американцем Шакуром Стивенсоном.

Стивенсон может стать соперником Ломаченко

Слухи о бое Ломаченко – Стивенсона были и раньше, однако до конкретики дело ни разу не доходило. Теперь же о поединке заговорил промоутер боксеров Боб Арум.

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Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что хотел бы организовать этот бой в легком весе, в котором сейчас выступает Ломаченко, или полулегком дивизионе, в котором сражается Стивенсон.

Но для начала, по словам Боба Арума, Ломаченко нужно 11 декабря побить Ричарда Комми.

Можем провести и бой Ломаченко – Шакур Стивенсон. Я бы хотел его организовать, если Василий победит Комми 11 декабря. Он может быть как в полулегком весе, так и в легком. Это был бы отличный поединок,

– сказал Арум.

24-летний Комми с оптимизмом воспринял заявление Арума организовать бой с Ломаченко. Он заявил, что "снесет голову" Василию.

Впрочем, американец убежден, что Ломаченко сразится против Оскара Вальдеса.

"Я бы снес голову Ломаченко. Но мы все учитываем бой Вальдес – Ломаченко в легком весе. Мы увидим его, если Лома не вернется ко второму полулегкому весу", – написал Шакур в твитере.

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