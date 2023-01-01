"Ломаченко стал послушным чертенком в руках московского дьявола": громкое заявление Гераскевича

Украинский скелетонист в шоке от публикации Василия на своей странице в инстаграмме. Гераскевич считает, что Ломаченко работает в Россию.

Украинский боксер Василий Ломаченко в очередной раз попал в громкий скандал в канун Нового года. Спортсмен опубликовал пророссийское заявление митрополита УПЦ МП Лонгина.

По теме Абсолютный чемпион мира по боксу рассказал, где состоится бой с Ломаченко

В ней архиепископ-коллаборант обвинил Украину в войне против Бога за то, что УПЦ МП не разрешили продолжить богослужение в Киево-Печерской Лавре. Поддержка Лонгина от Ломаченко вызвала бурную реакцию в украинском обществе.

Василия раскритиковали Сергей Стаховский, Алексей Дитятьев, Анатолий Анатолич, Сергей Стерненко и другие. Присоединился к разносу боксера и известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

На видео, выставленном Василием, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа. Славный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола,

– пишет Владислав в твиттере.

Интересно, что в начале полномасштабного вторжения Василий Ломаченко вернулся в Украину и даже вступил в ряды терробороны. Впрочем, это не мешает ему демонстрировать пророссийскую позицию в инстаграмме.

Читайте также Ломаченко поздравил защитников с Днем ВСУ и столкнулся с критикой от украинцев

Зашквары Ломаченко по теме пророссийской религии