"Ломаченко стал послушным чертенком в руках московского дьявола": громкое заявление Гераскевича
Источник:твиттер Гераскевича
Украинский скелетонист в шоке от публикации Василия на своей странице в инстаграмме. Гераскевич считает, что Ломаченко работает в Россию.
Украинский боксер Василий Ломаченко в очередной раз попал в громкий скандал в канун Нового года. Спортсмен опубликовал пророссийское заявление митрополита УПЦ МП Лонгина.
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В ней архиепископ-коллаборант обвинил Украину в войне против Бога за то, что УПЦ МП не разрешили продолжить богослужение в Киево-Печерской Лавре. Поддержка Лонгина от Ломаченко вызвала бурную реакцию в украинском обществе.
Василия раскритиковали Сергей Стаховский, Алексей Дитятьев, Анатолий Анатолич, Сергей Стерненко и другие. Присоединился к разносу боксера и известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
На видео, выставленном Василием, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа. Славный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола,
– пишет Владислав в твиттере.
Интересно, что в начале полномасштабного вторжения Василий Ломаченко вернулся в Украину и даже вступил в ряды терробороны. Впрочем, это не мешает ему демонстрировать пророссийскую позицию в инстаграмме.
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Зашквары Ломаченко по теме пророссийской религии
- Ранее Ломаченко выложил фото из процесса выпекания просвиры – маленького литургического хлеба. Боксер обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- До этого Василий преподавал две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, вызвавшим немалое возмущение среди подписчиков.
- Также 13 декабря украинский боксер опубликовал в своем инстаграмме скандальное фото с Митрополитом Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого были введены санкции.