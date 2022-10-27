Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов: украинец смеялся, соперник прятал глаза – видео
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Джемейна Ортиса. Это сражение состоится 29 октября в Нью-Йорке. Перед сражением они провели дуэль взглядов.
За два дня до боя, 27 октября, Ломаченко и Ортис провели пресс-конференцию. А после этого соперники провели первую дуэль взглядов.
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Дуэль взглядов Ломаченко – Ортис прошла без эксцессов. Оба боксера провели ее молча, без лишних движений. На лице Ломаченко была незначительная улибка. Ортис же был в темных солнцезащитных очках, поэтому его глаз за ними не было видно. И он тоже улыбался в это время.
Видео дуэль взглядов Ломаченко – Ортис
Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 30 октября. Боксеры выйдут в ринг не быстрее 05:00 по киевскому времени.
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Это будет рейтинговое сражение. На кону не будет ни одного чемпионского пояса. Но в случае победы Ломаченко, он может претендовать на чемпионский бой против Дэвина Хейни.